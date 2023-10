Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Venerdì 27 ottobre 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce, presenta “Jazz Jumping Flea” Storia dell’ukulele nel Jazz, nel Pop e nel Cinema con Carlo De Toma.



Come le onde dell’Oceano Pacifico vanno e vengono così sembra che venga, sparisca e ritorni periodicamente la curiosità e l’interesse per l’ukulele, il piccolo strumento a corde di origine hawaiana. Il nome dello strumento significa infatti la “pulce saltellante” per via del veloce movimento delle dita sulla piccola tastiera: quindi la danza delle pulci, in Hawaiiano: Ukulele.



Approdato negli USA nei primi anni ’20 del secolo scorso si diffuse nella musica Popolare, ma anche il Jazz, ben presto, fu attratto dal caratteristico suono al contempo melodico ma percussivo dell’ukulele tanto che molti grandi chitarristi jazz come George Benson hanno mosso i loro primi passi musicali imbracciando proprio questo strumento.



Carlo De Toma nel suo spettacolo Jazz Jumping Flea (la pulce saltellante del Jazz) canta i maggori successi jazz e pop di ogni tempo alternando: ukulele soprano, ukulele tenore e banjolele, abbreviazione linguistica del banjo ukulele.



Carlo De Toma nel 2009 è stato il primo in Italia a pubblicare un intero disco dedicato allo Swing suonato con l’ukulele intitolato: “The Uke place”. Inoltre ha partecipato a Verona, nel 2008 e nel 2009, alle prime edizioni dell’UkeIt, il Festival internazionale dell’Ukulele. Nel 2010 ha pubblicato sulla rivista online Jazzit due articoli storici sull’evoluzione stilistica dell’ukulele nel Jazz, che hanno dato il titolo allo spettacolo Jazz Jumping Flea. Oltre all’attività concertistica, periodicamente pubblica sul social Tik Tok video musicali anche suonati con vari tipi di ukulele, che complessivamente hanno superato le cinquecentomila visualizzazioni.