Venerdì 1 luglio 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si apre a “Jazz No Limits. Michel Petrucciani” insieme alla voce di Giusi Martino, al pianoforte di Andrea Gargiulo e a Mino Lacirignola, special guest alla tromba.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per raccontare la vita di un uomo, e musicista, straordinario: leggenda del jazz, Petrucciani ha trasformato il destino ingrato in dedizione appassionata e totalizzante al pianoforte come mezzo di espressione totale di sé. Cresciuto nel mito di Wes Montgomery, Duke Elington, Art Tatum e dei grandi classici del jazz, Michel è stato un pianista dal tocco unico e irripetibile, che ha suonato per il Papa e venduto un milione e mezzo di album. A ripercorre e reinterpretare i suoi brani indimenticabili, con una particolare strizzata d’occhio alle sonorità fusion e funky dell’ultimo trio elettrico, alternandoli a racconti di frammenti di vita, ci saranno Giusi Martino, diploma in Canto lirico, una passione per la musica moderna e jazz che l’ha portata a frequentare la Jam Academy di Lucca e a partecipare a progetti jazz e soul, formatrice in diverse regioni con l’associazione MusicaInGioco, educatrice musicale per l’infanzia e insegnante di Canto per il Centro Studi Musica & Arte e presso il “MAGMA – Magnoprog Music and Arts” di Firenze, e attualmente insegnante di Scuola primaria e MAD vocal trainer per Music Academy di Pisa e Effemstudio di Firenze, e Andrea Gargiulo, pianista e arrangiatore jazz presente sul Dizionario italiano del Jazz edito da Feltrinelli, docente per i corsi di Jazz di primo e secondo livello al Conservatorio Piccinni di Bari e docente a contratto in numerose università, direttore di molteplici organici orchestrali e corali e di formazioni jazz presenti in prestigiosi festival di tutta Europa e direttore artistico di MusicaInGioco, nucleo Abreu aderente al Sistema italiano con A.J. Abreu e C. Abbado.



Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)