Jazz summer in nature '24

Un omaggio a Lucio Battisti, in chiave jazz Marinunzia Perrone, vincitrice del "Premio Lucio Battisti", ha seguito i consigli del Maestro Mogol. Laureata in Canto Jazz e specializzata in vocal coaching, collabora da anni con l’etichetta discografica "Hoop Music" accanto a Giancarlo Genise, con la direzione artistica di Red Canzian dei Pooh. Oltre ad esibizioni in concerti, continua a formarsi con i nomi più acclarati di rilievo del panorama musicale italiano e straniero.

La formazione è composta da

- Voce Marinunzia Perrone

- Batteria Beppe Brizzi

- Tastiere Pippo Lombardo

- Basso elettrico Antonio Grimaldi

- Chitarra Alberto Parmigiani

E' prevista la straordinaria partecipazione del famoso trombettista americano, compositore e direttore d’orchestra Mike Applebaum che ha collaborato con Direttori d’orchestra come L. Bernstein e L. Maazel. Prima tromba solista in importanti orchestre da camera e sinfoniche sia in America che in Italia, ha collaborato anche con quelle Rai e Mediaset. Ha inciso centinaia di dischi e colonne sonore cinematografiche. Solista di riferimento per Ennio Morricone e Zucchero, reduce dal tour con i Manatthan Transfert, ha suonato con i più grandi musicisti del panorama jazz tanto da essere considerato nel settore "Lead Trumpet".

TENUTA GIANNINI- S.P. GRUMO - SANNICANDRO KM. 5 - GRUMO APPULA (BA)



CENA SPETTACOLO

- MENU' DEGUSTAZIONE € 40,00

- MENU' BASIC € 20,00



PRENOTAZIONI E INFO: 3792869966 3472790212