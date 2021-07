Jazz Trumpet story a Palazzo Pesce

13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Venerdì 13 agosto 2021 alle ore 20.45 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce Alberto Di Leone e Onofrio Paciulli raccontano la “Jazz Trumpet Story”.



Un concerto in Puglia dedicato a uno degli strumenti protagonisti della storia del jazz e del Novecento: Louis Armstrong, Miles Davis, Chet Baker, personaggi geniali e diversi ma tutti con la tromba come un unico comune denominatore, saranno ricordati attraverso le composizioni più celebri e amate dal pubblico. A reinterpretarle fra le pietre bianche della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari saranno Alberto Di Leone, diploma di Tromba classica al Conservatorio Piccinni, collaborazioni nazionali e internazionali del calibro di Larry Franco, Stjepko Gut e Michael Supnick, una discografia che vanta già numerose uscite, e Onofrio Paciulli, diploma in Pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio Piccinni di Bari e studi di Pianoforte jazz con Vito Di Modugno, Franco D’Andrea e Barry Harris, una attività concertistica in tutta Italia che lo vede partecipare a festival e rassegne dividendo il palco con artisti come Robert Bonisolo, Tom Kirkpatrick e Marco Ferri, una decennale carriera da docente di Pianoforte classico e jazz.

