Jazzidea, west side story a palazzo Pesce

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 16 dicembre 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce rivive la storia immortale di “West Side Story” insieme a Villy Calabrese al pianoforte, Armando De Cillis al contrabbasso, Beppe Brizzi alla batteria e, special guest, Michele Tempesta al sax e flauto.



Un concerto in Puglia per assaporare in chiave jazz il musical con libretto di Arthur Laurents, parole di Stephen Sondheim e musiche di Leonard Bernstein, andato in scena in prima assoluta al National Theatre di Washington il 19 agosto 1957. Un progetto che prende le mosse dall’interesse rinnovato dall’uscita nel 2021 del film di Steven Spielberg, e che ha spinto i quattro musicisti che si esibiranno fra le pareti della dimora nobiliare nel cuore di Mola di Bari all’ambiziosa idea di adattare al quartetto quella musica composta per grande orchestra.



In una trascrizione per pianoforte, contrabbasso, drums e strumento solista (di volta in volta si avvicenderanno flauto, clarinetto, sax alto e soprano) rivivrà, infatti, la tormentata storia d’amore di Tony e Maria, novelli Romeo e Giulietta, appartenenti rispettivamente agli Sharks e ai Jets, le due bande che rivaleggiano nell’Upper West Side della New York della metà degli anni Cinquanta. “I feel pretty”, “Tonight”, “Maria”, “America” e altri momenti iconici non seguiranno l’ordine originale della narrazione, ma, ispirandosi alla versione proposta da Dave Grusin negli anni Ottanta, saranno presentati al pubblico in una alternanza che, brano dopo brano, consentirà di apprezzare meglio gli intrecci dei temi e dei tempi delle singole scene.