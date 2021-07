Jeep® On Tour fa tappa a Bari: Test drive acrobatici su un ponte di 9 metri

Un adrenalinico test-drive su un ponte di 9 metri d’altezza. È l’esperienza che potranno vivere venerdì 9 e sabato 10 luglio i visitatori di Jeep® On Tour, l’evento organizzato da Autoclub Group in collaborazione con Jeep® nella sede di via Napoli, a Bari. Jeep® On Tour è un vero e proprio showroom itinerante: un truck che si trasforma in un salone a cielo aperto con tanto di rampe sulle quali, con l’assistenza di esperti driver, si potrà scoprire il carattere e la sportività della gamma 4XE, la linea ecosostenibile di Jeep® che unisce prestazioni e attenzione per l’ambiente. Appuntamento venerdì 9 (dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20) e sabato 10 luglio (dalle 9 alle 13) nella sede Autoclub in via Napoli 364, a Bari. Ingresso gratuito.

