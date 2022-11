Jennifer Batten in concerto a Mola di Bari presso la Masseria Dal Canonico

Prezzo non disponibile

Dopo averla ammirata per anni sui grandi palchi dei tour internazionali accanto ad autentiche leggende della musica questo fine settimana sarà possibile ascoltarla dal vivo anche in Puglia.

Jennifer Batten, la mitica chitarrista di Michael Jackson e Jeff Beck sarà sul palco del Canonico di Mola per una tappa del suo JENNIFER BATTEN band European tour

Sabato 12 novembre 2022 Masseria Dal Canonico a Mola di Bari con Jennifer Batten, chitarra; Niklas Tormann, basso & voce; John Macaluso, batteria

Il concerto: indimenticabili i suoi assoli di chitarra elettrica accanto a Michael Jackson nei tour "Bad World" (1987-1989), "Dangerous World" (1992-1993) e "HIStory World" (1996-1997), leggendaria la sua collaborazione con Jeff Beck, ma Jennifer Batten, in oltre quarant’anni di musica può vantare una carriera costellata di grandi successi, con un’incessante attività live e un repertorio che spazia dal rock al metal, dal funky al R&B.

Accompagnata da due musicisti di straordinario valore da tempo al suo fianco, nel concerto di Mola Jennifer Batten proporrà una scaletta con brani di Michael Jackson, Jeff Beck, Weather Report, Van Halen, Nirvana e altri classici, oltre ad alcuni brano della stessa Jennifer Batten.



Ingresso ore 20.30, inizio concerto ore 22.00.

Concerto con drink 20 euro, concerto con cena 35 euro.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La Masseria Dal Canonico si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.