Jerry Calà a Monopoli con il suo “Una vita da libidine concert show”

Giovedì 8 luglio al lido Losciale di Monopoli (Ba) si terrà il primo appuntamento con la musica live che vedrà protagonista Jerry Calà con il suo “Una vita da libidine concert show”, un concerto nel quale ripercorre la sua carriera in musica.

Accompagnato dalla JerrySuperband formazione composta da Hermes Locatelli al basso, Sabino Barone alla batteria e Davide Zoccolo alle tastiere e agli arrangiamenti, lo showman racconterà al pubblico la sua lunga carriera di uomo di spettacolo, capace di vestire con eguale disinvoltura i panni dell’attore di cabaret, tv e cinema, e quelli del “crooner”, che reinterpreta il leggendario repertorio degli anni ’60, ’70 e ’80, alternando momenti di pura nostalgia musicale a gag esilaranti e irresistibili.

Nato a Catania nel 1951, dopo anni di musica con il celebre gruppo, si è dedicato al cinema. Ha recitato in film di Carlo Vanzina quali “Vacanze di Natale”, “Abbronzatissimi”, “Sapore di Mare”, “Yuppies” e molti altri. Tra questi ha anche interpretato ruoli drammatici, come quello in “Diario di un vizio” con il quale ha ottenuto il premio della critica italiana al festival di Berlino. Parallelamente all’attività di attore con oltre 50 film all’attivo, Jerry, che ha sempre cercato il contatto diretto con il pubblico. Per tale motivo ancora oggi si esibisce live nei teatri, discoteche e piazze di tutta Italia con il suo show. Dai primi giorni di luglio è impegnato in un tour in giro per l’Italia che avrà il suo culmine il 20 luglio, giorno in cui all’Arena di Verona festeggerà i suoi 70 anni, con colleghi-fratelli, amici e tantissimi ammiratori.

L’esibizione di Jerry Calà si svolgerà con una doppia formula, cena spettacolo o solo ingresso. In entrambi i casi è consigliata la prenotazione al 3929111969.

Lido Losciale – Contrada Losciale – Monopoli (Ba)

Infoline: 3929111969

Apertura: 20:30

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...