Al Lido Losciale di Monopoli tre appuntamenti all’insegna della musica e dello spettacolo Jerry Calà, Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo e Renato Ciardo

Nel mese di luglio il lido Losciale di Monopoli (Ba) proporrà tre appuntamenti all’insegna della musica e dello spettacolo con importanti personaggi, quali Jerry Calà, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo e Renato Ciardo.

La stagione del lido avrà inizio domenica 4 e proporrà vari appuntamenti nel corso della settimana, con varie formule per rilassarsi e divertirsi sotto il sole e sotto le stelle. Tra questi ampio spazio sarà ad eventi live, con artisti che abbracciano sia la musica che lo spettacolo in senso più ampio.

Il primo a esibirsi, giovedì 8, sarà Jerry Calà, personaggio di spicco con i suoi film tra i quali “Sapore di mare” “Yuppies” e “Abbronzatissimi”, nonché con i suoi tormentoni “Libidine” e “Capito” , che sarà impegnato con lo spettacolo “Una vita da libidine concert show”, un concerto nel quale ripercorre la sua carriera in musica. Seguiranno, giovedì 15, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, i due attori che hanno ottenuto una grande fama con il duo “Toti e Tata”, formatasi nel 1985 e celebre per programmi quali “Filomena Coza Depurada”, “Teledurazzo”, “Il“Polpo” e tanti altri ancora, che proporranno lo spettacolo “Il cotto e il crudo”. Nel terzo appuntamento, in programma venerdì 23, si esibirà il comico e musicista Renato Ciardo, il figlio del grande Gianni, noto per le sue performance televisive e dal vivo anche come membro della Rimbamband. Da solo sul palco si cimenterà in uno show nel quale sarà impegnato a suonare, cantare, imitare e recitare.

Per partecipare agli eventi è consigliata la prenotazione al 3929111969.

Lido Losciale – Contrada Losciale – Monopoli (Ba)

Infoline: 3929111969

Apertura: 20:30

