Il grande regista portoghese Joao Pedro Rodrigues ospite al Cineporto di Bari

Dopo il suggestivo incontro con Alessandro Comodin e il suo “Gigi la legge” la rassegna “Registi fuori dagli sche[r]mi”, in collaborazione con il BIG - Bari International Gender festival -, giunge all’ultima proiezione di questa tredicesima edizione, ospitando al Cineporto di Bari il grande regista portoghese Joao Pedro Rodrigues, autore del film di culto come “O Fantasma” (in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2000), “Odete” (uno dei film evento del festival di Cannes del 2005), e “Fogo fatuo” (presentato sempre a Cannes nel 2022).

Giovedì 14 dicembre alle 20.45 al Cineporto di Bari, sarà proiettato uno dei suoi capolavori - mai uscito in sala in Italia - “O Ornitologo”, pardo d’argento al Festival di Locarno. Insieme al regista saranno presenti il direttore artistico Luigi Abiusi e la critica portoghese e distributrice Anette Dujisin-Muharay.

Tra sacro e profano “O Ornitologo” si svolge tra la realtà e la fantasia più sfrenata propria del grande cinema. Storia di un ornitologo che si perde nel bosco e incontra strani personaggi: pastori, suore a cavallo, amazzoni. Cercherà d ritrovare la strada perduta e il tempo perduto, passando per strani luoghi, variedimensioni.

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” nell’ambito dell’Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission - risorse liberate POR Puglia 2000-2006, Misura 2.1.