Appuntamento in streaming con l'Orchestra del Teatro Petruzzelli

Appuntamento in streaming venerdì 5 febbraio alle 20.30, con l'Orchestra del Teatro Petruzzelli diretta da John Axelrod, solista Francesco Piemontesi (pianoforte).

In programma Concerto n. 27, in Si bemolle maggiore, per pianoforte e orchestra, KV 595 e Sinfonia n. 41, in Do maggiore, KV 551 “Jupiter” di Wolfgang Amadeus Mozart.