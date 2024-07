Jonathan Kreisberg trio - Apulia jazz festival 2024

Il 22 luglio 2024 l'Apulia Jazz® Festival avrà come ospite l'incredibile chitarrista jazz d'oltreoceano Jonathan Kreisberg ?con il trio composto dai sorprendenti Colin Stranahan alla batteria e il pugliese residente negli Stati Uniti Luca Alemanno al contrabbasso. Il chitarrista newyorkese si esibisce per la prima volta a Molfetta al Palazzo della Musica Don Salvatore Pappagallo.



Combinando melodie senza tempo con linee e strutture d'avanguardia, lo stile e l’approccio alla musica di Kreisberg hanno favorito un forte seguito di fan in tutto il mondo dove è spesso in tournée. Kreisberg ha registrato con artisti del calibro di Dr. Lonnie Smith, che lo definisce "un musicista appassionato con una grande visione, costantemente alla ricerca dell'innovazione".

Kreisberg si dedica alla chitarra sin dalla tenera età e ammette di essere stato fortunato a crescere in una famiglia che aveva una grande collezione di dischi tra cui "My Favorite Things" di Coltrane, John Williams che suonava il "Concierto de Aranjuez" e "Disraeli Gears" dei Cream. Compare sulle riviste di settore come "Guitar Player" e "DownBeat" quando era ancora adolescente.



Kreisberg ha finora registrato dieci CD come leader, inclusi i suoi ultimi due album, "Capturing Spirits - JKQ Live!" e "Kreisberg Meets Veras".