Sul palco Canonico di Mola di Bari il concerto di Giuseppe Venezia Trio e Joy Garrison

Un’altra grande firma del jazz e del soul internazionale sul palco Canonico di Mola di Bari: Sabato 7 maggio Giuseppe Venezia Trio Feat Joy Garrison in concerto Giuseppe Venezia contrabbasso, Bruno Montrone piano, Antonio Ninni batteria Joy Garrison voce

Il concerto: Newyorchese figlia del grande Jimmy Garrison (contrabbassista dello storico quartetto di John Coltrane), Joy Garrison si avvicina alla musica guidata dal padre. Nella sua carriera ha cantato nei più importanti locali di Manhattan al fianco di musicisti come Barney Kessel, Cameron Brown, Billy Heart, Ronnie Matthews, Hank Jones, Kevin Hubanks, solo per citarne alcuni.

Voce estremamente eclettica passa con disinvoltura sorprendente dal jazz al gospel, dal soul al blues, al funk. Sei album all’attivo ha tenuto concerti in tutta Europa; tra le sue collaborazioni più recenti ricordiamo quelle con Zucchero, Carmen McRae, Tony Scott, Renzo Arbore e Gloria Esteban.

Musicista di lungo corso, da anni sulle scene nazionali e internazionali, Giuseppe Venezia si è esibito con alcune grandi firme della musica internazionale come: Johnny O’Neal, Jerry Bergonzi, Peter Bernstein, Gregory Hutckinson, Peter Martin, Eric Reed e Mike Le Donne, e tenuto concerti in Europa e negli Stati Uniti.

Apertura 20.30 inizio concerto ore 22.00.

Ingresso 25 euro concerto + cena; 15 euro solo concerto.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

Il programma musicale della Masseria dal Canonico prosegue tra maggio e giugno con il “Gazebo Prog Fest”, un festival interamente dedicato alla musica progressive.

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.