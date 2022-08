Appuntamenti con la musica al Joy's on the Beach di Torre Quetta

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Per tutto il corso dell'estate si susseguiranno live ed eventi imperdibili!



Gli appuntamenti di questa settimana :

02 agosto dalle ore 21:30: Elettroshock con Carlo Chicco!

04 agosto dalle ore 21:30: Live concert Mefisto Brass, techno strumentale

05 agosto dalle ore 21:30: Cinedisco DJ Set, Jeff Blynn & Mark Donen, 70's photoshooting corner

E non finisce qui. La prossima settimana altri imperdibili appuntamenti vi aspettano!

Seguiteci sui social per essere sempre aggiornati!



Per prenotazioni: 350 047 5166