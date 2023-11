L'artista ateniese Lia Hide in concerto al Joy’s Pub

Prezzo non disponibile

Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 21,30 la rassegna JOY’S LIVE MUSIC, la rassegna di musica dal vivo proposta dal JOY’S PUB di Bari e dedicata a tutta la musica emergente ed indipendente proveniente dall’estero e non solo, ospita LIA HIDE in concerto.

Lia Hide è un'artista ateniese d'avanguardia/dark pop. Si esibisce con la sua band, di cui è la voce e tastiere, cuore, anima e mente; a lei si uniscono basso e batteria, e-pad e tracce multiple (più chitarra e tromba quando possibile). Insieme, la loro risorsa più forte è il legame: lavorano insieme da parecchi anni, e hanno eseguito più di 350 spettacoli.

Con 4 album originali e un album con colonna sonora, un remix album e decine di collaborazioni, hanno fatto molti tour in Europa, con il loro ultimo tour (maggio 2023) abbracciando più di 10 paesi. Si sono esibiti in chiese, biblioteche, catacombe, bar in rovina, più grandi o piccoli teatri all'aperto, festival minori e maggiori e hanno condiviso il palco con Tricky, Anneke Van Giersbergen, Joseph Van Wissem, Kovacs, Kadebostany e molti altri.

Hanno firmato con l'etichetta indipendente statunitense Conch Town Records, per il loro ultimo album, "The Missing Fourth Guest" un album influenzato e tematizzato dal dialogo "Timeaus" di Platone: un album che fonde il jazz con alternativa, glitch con il cinema e progressive con l'elettronica, originariamente presentata al Festival internazionale del jazz di Atene 2022 insieme a Lucy Woodward, Ida Nielsen e molti altri. Lia è una pianista virtuosa e una cantante straordinariamente versatile, una compositrice sperimentale ma anche una cantautrice che ama la semplicità.