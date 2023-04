Presentazione del libro 'KalenDiario' di Concetta Antonelli

Prezzo non disponibile

Presso l’OFFICINA D’ARTE, Bitetto, piazza Aldo Moro 17, venerdi 28 APRILE, alle ore 18,00, Concetta Antonelli presenterà il suo libro KalenDiario, graffi e graffiti di donna (Florestano edizioni).

Dodici racconti, pagine di diario in un anno di vita di altrettante donne, che recano in sé i segni incisi dall’esistenza, dolorosi o felici, sempre empaticamente tracciati in un invito a riconoscersi.

Converserà con l’autrice Franco Taldone.