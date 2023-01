Karima in concerto al Teatro Forma

Il Teatro Forma sarà l'ultima tappa del Winter Tour di Karima, che sta portando il suo No Filter in giro per l'Italia. Il disco, che arriva a 6 anni di distanza dall’ultimo lavoro, raccoglie grandi successi senza tempo, rivisitati secondo l’espressione musicale dell’artista livornese, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz. Un appuntamento imperdibile per chiunque ami la musica!

Sabato 21 gennaio, ore 21.30 - Teatro Forma

Acquista online su Viva Ticket:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/karima/195177

oppure in Biglietteria del Teatro Forma:

TELEFONO: 080/5018161

E-MAIL: biglietteria@teatroforma.org