Lo spettacolo 'Kedda dì' al Teatro Abeliano

Rassegna To The Theatre venerdì 3 marzo h 21:00 al Teatro Abeliano, Bari

KEDDA DÌ

poema in dialetto barese

Ideato, scritto, diretto ed interpretato da Nico Sciacqua

Chitarra del Maestro Simona Armenise

Produzione Compagnia Ventisetteundicisettantanove

Spettacolo vincitore ROMA FRINGE FESTIVAL 2021 – Miglior Attore

A man, in riva al canalone

tra colori e mercati rionali

e sotto un semplice balcone

ove al cor, spuntaron l’ali.

Or, non vorrei dir null’altro

non so se parlo poco o tanto

convien esser muto e scaltro

per non svelar l’intero incanto.

(da Kedda dì)

Più forte del miracolo in sé è la fede che proiettiamo su di esso. Potente atto capace di cambiare gli eventi e dirottare la direzione dell’universo. È quanto accade con alcuni momenti poetici ed è quello che avviene con Kedda dì | Poema in dialetto barese. In Terra di Bari le antiche maledizioni solitamente affiorano alla memoria con il titolo di questo lungo poema: Kedda dì (quel giorno). Proprio quello in cui accade un fenomeno inaspettato. (Gabriella Birardi Mazzone).

Biglietti direttamente al Botteghino e online: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/chedda-di/200250

Per info: botteghino@ teatroabeliano.com