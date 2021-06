L'artista Kety Fusco al Locus festival di Locorotondo

Prezzo non disponibile

Tutto pronto per il tour di Kety Fusco, tra le arpiste più rivoluzionarie della scena musicale europea.

Il tour dell’artista toscana, partito con la data zero alle Cave di Arzo il 29 maggio (sold-out), toccherà un totale di undici città, italiane e internazionali. Kety e la sua inseparabile arpa elettrica saranno protagoniste di palcoscenici importanti come quello del Montreux Jazz Festival l’8 luglio e del Locus Festival il 15 agosto.

Dopo il successo del suo album di debutto DAZED, punto di arrivo dell’esplorazione dell’arpa in termini non convenzionali, definito dalla critica svizzera “una mosca bianca”, l’artista ha recentemente composto una reinterpretazione in chiave moderna della canzone Grossienne N.1 di Erik Satie, di cui ha anche realizzato il video: https://www.youtube. com/watch?v=XLO9mUibSkI

Kety Fusco si è diplomata in Arpa Classica al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia all’età di 21 anni. Conclusi gli studi, la traiettoria artistica dell’arpista si è presto diretta verso un sistema sonoro innovativo, contaminando suoni di un vinile graffiato su corde di metallo, oggetti colpiti sulla tavola armonica dell’arpa classica pre-campionata ed effetti analogici manipolati dal vivo.