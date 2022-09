“Municipi sonori per l’Ucraina”, la Kharkiv Chamber Orchestra in concerto nei cinque Municipi di Bari

La Fondazione Teatro Petruzzelli, in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari, presenta “Municipi Sonori per l’Ucraina”.

L’iniziativa, organizzata con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, vedrà protagonista la prestigiosa Kharkiv Chamber Orchestra nel corso di cinque appuntamenti musicali.

I concerti, a ingresso libero fino ad esaurimento posti, tutti con inizio alle 20.30, avranno luogo domenica 18 settembre nella Chiesa di San Gabriele (San Paolo), lunedì 19 settembre nella Chiesa di San Marcello (Carrassi), mercoledì 21 settembre nella Chiesa di San Michele Arcangelo (Palese), venerdì 23 settembre nella Chiesa Santa Maria (Ceglie del Campo) e domenica 25 settembre nella Chiesa di San Nicola (Torre a Mare).

Il programma dei concerti propone:

Divertimento in Re magg. K. 136 di Wolfgang Amadeus Mozart, Melody di Myroslav Skoryk, Danza Spagnola di Myroslav Skoryk, Serenata per archi op. 70 di Edward Elgar, Aria sulla IV corda di Johann Sebastian Bach, Tre canzoni ucraine di Yuri Schevchenko, Auguri per la vita di Yuri Schevchenko, St. Paul’s Suite di Gustav Holst.

La Kharkiv Chamber Orchestra è un ensemble musicale di Kharkiv, in Ucraina. La sfera principale dell’attività creativa dell’ensemble è la promozione della musica di compositori ucraini e la rappresentazione del loro lavoro all'estero. Nasce nel 2001 grazie all’iniziativa del Maestro Yuriy Yanko, detentore del titolo di “Honoured Worker of the Arts of Ukraine”, e vincitore del Concorso Internazionale di Direzione di Vakhtang Jordania, nominato nello stesso anno direttore musicale e direttore principale della Kharkiv Symphony Orchestra. Negli anni della sua esistenza, l’ensemble ha fatto un gran numero di anteprime di opere di compositori ucraini contemporanei: Valentyn Syl'vestrov, Volodymyr Zubyc’kyj, Ivan Karabyc’, Jevhen Stankovy?, Myroslav Skoryk, O. Kiva, Jurij Iš?enko, Igor Š?erbakov, Hanna Gavrylec', Karmella Cepkolenko, I. Kyrylina, O. Levkovy?, V. Hubarenko, V. Zagorcev, Ja. Vereš?agin, Zoltan Almaši, Oleksandr Šimko e altri. L’ensemble collabora anche con i cantanti Nina Matvijenko, Oleksandr Vasylenko e Ljudmyla Vojnarovs’ka. L’ensemble ha partecipato a festival di musica accademica in Ucraina, Germania, Austria, Francia, Cina, Polonia, Grecia, Russia, Stati Uniti, Paesi Baltici, Armenia, Georgia.