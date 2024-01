KLAVIOL TRIO

“Tra Cinema, Teatro e altre Contaminazioni”

Giambattista CILIBERTI – clarinetto

Flavio MADDONNI – violino

Piero ROTOLO – pianoforte



Il programma comprende composizioni che sono accomunate dal rifiuto di certo “sperimentalismo” di tipo tecnicoaccademico e dalla ricerca di un linguaggio che antepone sempre l’immediatezza comunicativa. Ecco allora che, partendo dai noti temi del Rota “cinematografico” (elaborati dal suo “discepolo” Nicola Scardicchio) e dalle pagine del Poulenc “teatrale” di “Invitation au chateau”, musica di scena per la commedia satirica di Jean Anouilh, si giunge al geniale Astor Piazzolla e alle sue “Estaciones Portenas”, simbolo della fusione tra cultura “alta” e popolare che proprio il Novecento porta a compimento.



KLAVIOL Trio, nasce a Bari con lo scopo di dedicarsi soprattutto alla diffusione del repertorio cameristico novecentesco. I componenti del trio hanno al loro attivo affermazioni in campo nazionale ed internazionale avendo vinto borse di studio e concorsi d’esecuzione, da solisti ed in formazione cameristica.

Giambattista CILIBERTI si diploma brillantemente in Clarinetto presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e si perfeziona, successivamente, anche per la Musica da Camera. Al suo attivo vanta affermazioni in campo nazionale ed internazionale, vincendo borse di studio e concorsi solistici ed in formazione. Ha collaborato con varie orchestre lirico-sinfoniche e ha inciso cinque CD discografici e varie registrazioni radiofoniche per emittenti radiotelevisive italiane ed estere. Primo clarinetto solista del progetto di fiati La Banda, partecipa con Pino Minafra a importanti festival in tutta Europa. Suona in varie formazioni cameristiche, continuando ad esibirsi per importanti istituzioni musicali. Collabora con l’ensemble orchestrale Collegium Musicum di Bari, in cui ricopre il posto di primo clarinetto, con cui ha tenuto numerosissimi concerti per importanti istituzioni culturali e per le più prestigiose società di concerti. Vincitore della cattedra per la classe di Clarinetto, all’attività concertistica affianca quella didattica presso il Conservatorio di Messina.

Flavio Danilo MADDONNI diplomato in violino con il massimo dei voti e in viola presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari dove ha, anche, frequentato il Corso Superiore Sperimentale di Management dello Spettacolo. Si perfeziona in violino, musica da camera e in direzione d’orchestra. Svolge un’intensa attività cameristica e solistica in diverse formazioni in Italia ed all’estero. Ha inciso numerosi CD ed ha registrato per la B.B.C., Radio France, RAI (Eurovisione) ed altre radio ancora. Dal 2003 si dedica alla formazione di giovani ensemble cameristici e orchestrali. È titolare della cattedra di Teoria della Musica presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

Piero ROTOLO, nato a Mola di Bari nel 1964, si è diplomato in Pianoforte a pieni voti presso il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari. Successivamente ha frequentato i Corsi di Alto Perfezionamento Pianistico e per Musica da Camera. Vincitore in oltre 20 Concorsi di Esecuzione Pianistica e di Musica da Camera Nazionali ed Internazionali, ha intrapreso un’attività concertistica che lo porta ad esibirsi in Italia e all’estero riscuotendo, ovunque, vivi apprezzamenti dal pubblico e dalla critica. Ha preso parte, con l’Orchestra da Camera Traetta, alla registrazione del CD “Profili” dedicato a compositori pugliesi moderni e contemporanei. E’ impegnato alla divulgazione dell’opera del compositore pugliese Niccolò Van Westerhout (Mola di Bari 1857 – Napoli 1898). Dal 2000, in più occasioni, è stato invitato ad esibirsi a New York nell’ambito di manifestazioni musicali organizzate dall’Istituto di Cultura Italiano negli USA. È titolare di cattedra presso il Conservatorio di Musica Statale “Nino Rota” di Monopoli.



Programma



Francis POULENC L’Invitation au Château

(1899-1963) (1947) op. 138

Musica di scena per la

commedia satirica

di Jean Anouilh

Nicola SCARDICCHIO Rotiana quarta

(1954) Fantasia su temi di N. Rota (1989)

Astor PIAZZOLLA Estaciones Porteñas

(1965-70) (1921-1992)

(versione cameristica di M. Grasso)

- Primavera Porteña

- Verano Porteño



- Invierno Porteño