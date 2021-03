Dal Teatro Van Westerhout di Mola di Bari la diretta streaming dello spettacolo 'Kore' della Compagnia Teatro Le Forche

Il progetto di residenza «Artisti nei territori» della Compagnia Diaghilev prosegue lunedì 22 marzo (ore 19) con la diretta streaming su YouTube dal Teatro van Westerhout di Mola di Bari dello spettacolo «Kore» della Compagnia Le Forche (link https://youtu.be/aVtI61yHjN4) . Firma drammaturgia e regia Giancarlo Luce che, in scena lui stesso con Giorgio Consoli, Erika Grillo ed Ermelinda Nasuto, tratta il mito di Persefone, nota anche con il nome di Kòre, parola che in greco vuol dire «giovane donna».

Figlia di Demetra e Zeus, Persefone-Kòre viene rapita e portata negli inferi contro il suo volere dallo zio Ade, che ha perso la testa per lei. Qui Persefone cade in trappola: rifiutandosi di mangiare, accetta di nutrirsi solo con sei chicchi di melograno, ma senza sapere che sfamarsi con i frutti degli inferi implica restare prigionieri per l’eternità. Demetra, che nella mitologia greca rappresenta la dea delle piante e dei cereali, patrona della fertilità del suolo e della fecondità femminile, non si rassegna alla perdita della figlia, e alla fine riesce a rivedere Persefone. E proprio mentre la terra ritorna fertile e il mondo riprende a godere dei suoi doni, Demetra scopre l’inganno teso da Ade. Per aver mangiato il seme di melograno nel regno dei morti, Persefone è costretta a farvi ritorno, ogni anno, per un lungo periodo. Così Demetra decreta che nei sei mesi di permanenza di Persefone nel regno dei morti, nel mondo calerà il freddo e la natura si addormenterà. Insomma, nasceranno l’autunno e l’inverno, trascorsi i quali la terra rifiorirà.