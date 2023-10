A Corato “Kotekino Riff”lo spettacolo teatrale di Andrea Cosentino

Sabato 7 ottobre “Verso Sud”, il festival di sperimentazioni culturali, arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca, ospiterà l’attore e autore Andrea Cosentino. L’artista abruzzese porta al festival la sua ultima opera buffa dal titolo “Kotekino Riff”.

Nel pomeriggio una conversazione con artisti e addetti ai lavori sul ruolo generativo dell’arte pubblica.

Il programma:

Ore 16.30, Piazza Abbazia, Corato (BA)

Rifiorire dentro - l’arte nei processi di trasformazione umana e sociale

Caffè della Controra con

Bruno Soriato (Kuziba teatro), Claudia Lerro (Teatri Di.Versi), Daniela Maggiulli (Kaminion fest), Claudia Fabris (artista), Alessandro Fiore (La stravaganza), Beniamino Marcone (assessore alla cultura - comune di Corato).

Ore 20.30, nel Larghetto Santa Maria Greca, Corato (BA)

“Kotekino Riff”

Monologo Teatrale

Kotekino Riff è un gioco a togliere di mezzo l’opera lasciando in scena l’attore, come macchina ludica di significazione, e il teatro come esercitazione allo stare comunitario. Un’operazione che racchiude questioni importanti e sempre attuali, come la coralità, il prendere la parola, il potere, la fiducia, l’autorevolezza, l’autorialità e l’autoritarismo.

Per biglietti, prenotazioni e informazioni è possibile telefonare al numero 3884643132.

Qui su facebook: https://www.facebook.com/ VersoSudEcosistemaCulturale

L’artista

Drammaturgo attore, regista e autore abruzzese, Andrea Cosentino fonde nei suoi monologhi il comico ed il tragico con l'intento di scandagliare le verità più amare e inconfessabili della società e della vita umana. La sua satira non si limita alla facile caricatura, ma pesca nella metafisica, nella filosofia e in una inaspettata e inconsapevole poesia. Pur iscritto al genere del Teatro di narrazione Cosentino inserisce nel racconto scenico elementi di performatività propri del cabaret. Nel 2018 è vincitore del Premio UBU.

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti multidisciplinari.

“Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria.