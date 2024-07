Al Kursaal di Bari ospite di Ayso la violoncellista Camille Thomas

Il 23 luglio al Kursaal di Bari (con un’anteprima il 22 sul sagrato della chiesa del Barsento di Noci). Poi in tour, il 25 luglio nei giardini La Mortella di Ischia per la Walton Foundation e il 27 luglio nella cattedrale di Aix-en Provence. Con questo calendario di concerti l’Ayso Orchestra diretta da Teresa Satalino prosegue la propria attività artistica con trasferte in Italia e all’estero e adotta un nuovo progetto di internazionalizzazione con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri ospitando nel proprio organico alcuni giovani musicisti da diversi Paesi europei nell’ambito di un progetto di formazione della durata di due settimane. Inoltre, durante il concerto al Kursaal di Bari del 23 luglio sarà ospite di Ayso la violoncellista Camille Thomas, astro del concertismo internazionale che nel 2017 ha firmato un contratto in esclusiva con la casa discografica Deutsche Grammophon. La prodigiosa musicista franco-belga interpreterà il Primo Concerto di Saint-Saëns, un unico grande movimento sinfonico in tre sezioni considerato una delle opere più rappresentative dello stile originale del compositore francese.

Il Concerto n. 1 per violoncello e orchestra di Saint-Saëns s’inserisce in un programma intitolato «Symphonic Tales» perché rimanda al potere di alcune composizioni per orchestra sinfonica di evocare immagini, emozioni e contesti. Attivando l’immaginazione il pubblico verrà, infatti, proiettato sulle sponde dell’Eufrate con l’overture dal «Nabucco» di Verdi, nelle tormentate vicende dei due amanti protagonisti di «Manon Lescaut» di Puccini attraverso le musiche dell’Intermezzo, nella steppa di feroci guerrieri nomadi con le «Danze Polovesiane» di Borodin e nel tempio in cui si svolge la storia di Sansone e Dalila con la «Danse Bacchanale» dall’omonima opera di Saint-Saëns, passando per l’«Andalucia» di Manuel de Falla e giungere nei Caraibi e a L’Avana con la «Cuban Overture» di George Gershwin.