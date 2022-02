"Light beyond", mostra e workshop di fotografia notturna

Sabato 19 febbraio 2022, alle ore 18.00, l’Accademia di Belle Arti di Lecce e la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare presentano il progetto "Light beyond", mostra dei lavori prodotti nel workshop di fotografia notturna realizzato nel 2020 nella città di Polignano a Mare e rivolto agli studenti dell’Accademia. Il progetto – promosso in occasione delle celebrazioni del Sessantennale dell’Istituzione salentina – rappresenta l’avvio di una relazione coordinata tra Accademia e Museo, esprimendo la comune volontà di costituire una rete di servizi, attività e scambi capaci di coinvolgere attivamente gli studenti e i giovani artisti del territorio pugliese.



Nel corso del workshop, attraverso un duplice approccio teorico e pratico, un gruppo di 6 studenti ha analizzato i fattori luministici, cromatici, simbolici e psicologici dell’oscurità partendo dall’indagine iconografica storica e approdando ad una fase operativa che ha condotto i corsisti a confrontarsi con la realizzazione di lavori eseguiti o focalizzati sulle locuzioni e sulla suggestione del buio. Durante due giorni di attività, i ragazzi hanno operato all’elaborazione artistica dei concetti espressi, ovvero alla realizzazione di immagini fotografiche prodotte in occasione di una “uscita notturna” che ha consentito loro di confrontarsi direttamente con la produzione di immagini al buio.



Il workshop, ospitato dalla Fondazione Museo Pino Pascali nei giorni 5 e 6 febbraio 2020, al seguito dei docenti Giuseppe Bolognini, Michela Fabbrocino e Roberto Lacarbonara, ha visto la partecipazione di Grazia Amelia Bellitta, Enrica Lanza, Cosimo Pastore, Emanuela Venuti, Chiara Ucini, Federica Urso.



In occasione della mostra, ospitata nella project room della Fondazione e inaugurata alla presenza del Presidente dell’Accademia On. Nicola Ciracì e del Direttore prof. Nunzio Fiore, del Presidente della Fondazione prof. Giuseppe Teofilo e della Direttrice Prof.ssa Rosalba Branà, sarà presentato il catalogo delle fotografie edito da Favia (Modugno, 2022).