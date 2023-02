A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di prosa “COME FILI DI SETA”

SABATO 4 MARZO ORE 21,00



L’ACQUASANTISSIMA

Ultimo giorno di Don Salvatore



con Fabrizio Pugliese

testo e regia Francesco Aiello, Fabrizio Pugliese



coproduzione Ura Teatro e Teatri Del Sacro



In scena è un mafioso a parlare, Don Salvatore, che in paese dispone della vita e della morte, del benessere e della rovina dei suoi concittadini. Ma che non salta una Messa.

Fatti e situazioni sono filtrati attraverso il suo sguardo, specchio di una mente distorta che conta sui simboli e riti religiosi e che assimila i codici comportamentali e i valori della religione per costruire la dimensione della criminalità organizzata.



La mafia può contare su miti potenti, riti, norme e simboli di forte presa, senza i quali sarebbe come un popolo senza religione, senza ideologia.



Fabrizio Pugliese dà forma al ritratto nervoso e sofferto di un boss, un’anima nera, il lato oscuro del pensiero meridiano, con una riflessione sul potere che si accompagna alla denuncia delle connivenze anche ecclesiali con l’Onorata Società.



Lo spettacolo ha vinto il premio I Teatri del Sacro 2019.



Si accede con prenotazione.





SPAZIOleARTI – Via Pia 57/59 – 70056 Molfetta – tel. 340.8643487 – 080.2373275 - www.spaziolearti.it