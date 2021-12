Il Teatro Mercadante di Altamura presenta “L'altra metà del cielo", balletto in due atti con musica e drammaturgia di Vasco Rossi

Biglietti in vendita online su Vivaticket.

Sabato 11 e domenica 12 dicembre, alle ore 21.00, il Teatro Mercadante di Altamura presenta “L'altra metà del cielo", balletto in due atti. Musica e drammaturgia di Vasco Rossi - Coreografie di Mariagrazia Continisio

Il balletto “L’altra metaÌ del cielo” eÌ un’opera che ha strabiliato il pubblico nel 2012, debuttando nientemeno che nel gotha dei teatri italiani: Teatro alla Scala di Milano. Un cast d’eccezione, una coreografia stupenda e gli arrangiamenti incredibili hanno trasformato le ballate piuÌ famose di Vasco Rossi in un racconto tersicoreo unico ed originale. Riprodurre questo balletto eÌ operazione assai difficile e impegnativa, ma abbiamo messo in campo una produzione di ballerini professionisti del territorio diretti dalla coreografa del Teatro Mercadante Mariagrazia Continisio, per raggiungere un obiettivo piuttosto ambizioso. La compagnia di danza è stata completata dai danzatori emergenti selezionati dalle scuole di danza del territorio.

Personaggi e interpreti

Albachiara: Isabella Losito - Claudio: Jacopo Ranaldo - Susanna: Alessandra Costanza - Mario: Roberto Capone - Silvia: Tiziana Rifino - Fabio: Francesco Colonna

Corpo di ballo: Anastasia Brahja, Aurora Colamonaco, Francesca Giacoia, Giuseppe Mastrorilli, Irene Giorgio, Irene Turchiano, Laurenzia Corrado, Moreno Duni, Paolo Clarizio, Rossella Occhiogrosso, Valentina Villani

Riarrangiamenti: Celso Valli

Ideazione e coordinamento Silvano Picerno - Scenografia Damiano Pastoressa - Direttore di scena Mariolina Popolizio - Macchinista Nicola Leone - Tecnico del Suono Dante Zizzari - Disegno Luci Nicola Segreto.

Musica su basi registrate.

Info e prenotazioni: 0803101222 (anche WhatsApp) - Prenotazioni: Box Office (via dei Mille, 159) - Biglietti in vendita online su Vivaticket.