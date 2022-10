'L'Altra Storia' ad Acquaviva delle Fonti omaggio a Di Vagno, Lucarelli e Colafemmina

Prezzo non disponibile

Dal 7 al 13 ottobre 2022 ad Acquaviva delle Fonti rendiamo omaggio a tre grandi pugliesi - Giuseppe Di Vagno, Antonio Lucarelli e Cesare Colafemmina – parlando dell'Altra Storia, quella di cui non si parla nei libri di scuola, ma che ha segnato molto le nostre terre.

Venerdì 7 ottobre appuntamento a Palazzo del Mari in cui, alle 18.00 mostreremo, cent'anni dopo, la lapide dedicata dal Comune di Acquaviva a Giuseppe Di Vagno dopo il suo assassinio e fatta rimuovere dal regime fascista. Seguirà un incontro con Gianvito Mastroleo e Vitantonio Liuzzi. Leggerà brani tratti dagli scritti di Giuseppe Di Vagno l'attrice Dolores Mangiolini.

Sabato 8 ottobre dalle 17.30, giornata dedicata ad Antonio Lucarelli a 70 anni dalla morte con lo storico Carmine Pinto, docente all'Università di Salerno, autore del libro "La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870". I ragazzi della scuola media Lucarelli presenteranno un video dedicato allo studioso acquavivese. Infine, in serata, ci sarà un reading con brani dello storico e interventi musicali di Rosalba Santoro intorno alla statua a lui dedicata in piazza Vittorio Emanuele II.

Domenica 9 ottobre alle 19.00, nel Teatro Luciani, letture e testimonianze sullo storico dell'ebraismo Cesare Colafemmina, di cui ricorre il decennale della scomparsa. Interverranno i docenti universitari Ferdinando Pappalardo e Pasquale Cordasco, l’architetto Giorgio Gramegna, il Vescovo Giovanni Ricchiuti, e la dottoressa Sonia Vivacqua. Seguirà uno spettacolo di "musica concentrazionaria" con il Maestro Francesco Lotoro.

Martedì 11 ottobre alle 18.00, in sala D'Ambrosio Angelillo, si terrà il convegno "Raccontare la storia locale", con Nunzio Mastrorocco, Vito Campanale e Carlo De Luca. Modera Liliana Stea: una riflessione su come oggi si può indagare e diffondere la memoria storica delle nostre città, come ha fatto nel secolo scorso Antonio Lucarelli, con tre testimonianze da Acquaviva, Cassano e Polignano a Mare.

Giovedì 13 ottobre alle 21.00, nel Teatro Luciani, va in scena lo spettacolo "Terroni" di e con Roberto D'Alessandro, tratto dall'omonimo libro di Pino Aprile.