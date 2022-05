Sabato 14 ore 17.30 appuntamento con "L'Antiqua Lusitum" Ultimo quartiere a sud di Bari “Quel sito” è il toponimo indicato dai cavalieri di Ottone II di Germania che calò in Puglia per assediare Bari nel 983. Quando i sessanta cavalieri andarono via da quel luogo, ormai tutti lo chiamavano "quello sito" che in seguito prese il nome di Loseto.

Il quartiere ha conservato tutt'oggi l'aspetto di un paesino campestre con i suoi monumenti tutti da scoprire: come la Porta Monumentale, la Chiesa di S. Giorgio e il Palazzo del Sedile, il Castello, la Cappella del Salvatore, una bella edicola rinascimentale legata alla moti carbonari. Vuoi venire a scoprire la sua storia?



Costo: 10 euro



Punto d'incontro: Via Cavour



PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO manda un WhatsApp al 3403394708