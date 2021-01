Solo la fantasia dei bambini ha la forza rivoluzionaria della verità. Florisa Sciannamea, mutuando le storie di un gruppo di ragazzi della Cooperativa Sociale Piccolo Principe, crea delle fiabe la cui raccolta “Nel liquido paese degli Elfi” - Radici Future Edizioni incrocia Albert Eistein con Zigmunt Bauman e trasforma l’angoscia frustrante della diseguaglianza nell’entusiasmo contagioso della speranza.

Se solo quel liquido della società si chiamasse Amore……

Giovedì 21 gennaio ore 17,00 il magico abbinamento creato da Marina Corazziari, la cultura di una fiaba di Florisa Sciannamea con il fashion di Tanguro, l’arte artigiana del hand made di Alessandra Galardi per il nuovo appuntamento per L'après midi allo Spazio Art d'Or con gli incontri curati da Antonio V. Gelormini.

Per ovvie ragioni, i posti saranno limitati si prega, pertanto, di prenotarsi alla mail spazioartdor@icloud.com

L'incontro sarà ripreso in diretta sul profilo facebook di Marina Corazziari, Presidente dello Spazio Art D'Or, e poi condiviso sulla Pagina Ufficiale dell’Associazione. https://www.facebook.com/florisa.sciannamea/videos/10220374689570221

L'APRES MIDI ALLO SPAZIO ART D'OR

Giovedì 21 gennaio ore 17,00

La poesia di una fiaba con il fashion di Tanguro

