L'arte dell’incontro, musiche di Ottolino, Vigorito, Morricone, Pino Daniele e Toquinho

Sabato 19 marzo 2022 alle ore 20.00 (I set) e 21.30 (II set) a Palazzo Pesce si celebra “L’arte dell’incontro” insieme al contrabbasso di Aldo Vigorito e alla chitarra di Vito Ottolino.



Un concerto in Puglia fatto di ingredienti semplici e potenti allo stesso tempo: un incontro casuale, una sorprendente affinità musicale, il sud come luogo di origine e di partenza, il jazz, la musica classica e le musiche del mondo. Questi gli elementi che hanno portato a un progetto iniziato nell’estate 2020 con un programma di brani originali dei due artisti alternati agli arrangiamenti delle melodie immortali di Ennio Morricone, Pino Daniele, Toquinho. Arrangiamenti per chitarra e contrabbasso fatti proprio da Aldo Vigorito, classe 1958, salernitano, contrabbassista, compositore e insegnante al Conservatorio Martucci di Salerno, uno dei migliori contrabbassisti italiani, secondo «Musica Jazz», per la sua cavata riconoscibile e il suo lirismo interpretativo, una ricca discografia e collaborazioni del calibro di Stefano Battaglia, George Benson, Stefano Bollani e Joe Lovano, e da Vito Ottolino, gli studi e i primi accordi con il padre e da autodidatta, la passione per la musica brasiliana, il blues acustico e il fingerstyle, diploma di Chitarra con lode al Conservatorio di Bari, membro a partire dagli anni Ottanta di numerose band pop-rock e da diversi anni impegnato in un’intensa attività didattica in associazioni musicali private e scuole statali medie e superiori.