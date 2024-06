Concerto di fine anno dell'associazione musicale di Alberobello Ama

In occasione della Giornata Internazionale della Musica, l’Associazione musicale AMA organizza, per venerdì 21 giugno alle 20:00 presso l’Antica Casina Fasano, in via Col di Lana 28 ad Alberobello, il concerto di fine anno cui prenderanno parte gli Allievi della Scuola ed (eccezionalmente) alcuni dei loro Docenti.



Il ricco e coinvolgente programma della serata offrirà al pubblico di partecipanti l’occasione per apprezzare, in un crescendo di esibizioni ed emozioni, le virtù della buona musica e le qualità artistiche dei giovani allievi.



“Si tratta del 41° concerto di fine anno - spiega con emozione e orgoglio Francesco Lacatena, Presidente di AMA - esattamente quanti sono gli anni dalla fondazione della nostra Associazione e soprattutto gli anni che con dedizione e impegno ci occupiamo di diffondere musica e bellezza tra i nostri giovani concittadini che da piccoli appassionati, nel corso degli anni, si sono trasformati in giovani talenti di fama nazionale e internazionale”.





L’ingresso è libero e gratuito.