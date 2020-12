L'atmosfera dei pranzi natalizi preso Petricor

Pranzi da condividere con persone a cui tieni, in totale sicurezza, l’atmosfera del Natale nel giardino d’Inverno della Petricor, via G. De Marini, 145 Bari: ''sarete coccolati da ricchi menù e musica a tema. L’1 gennaio festeggeremo l’inizio dell’anno con l’auspicio che sia un anno migliore. La vostra compagnia... i nostri amici, il buon cibo e musica divertente in una cornice elegante e raffinata per trascorrere giornate speciali''.

- Domenica 20 dicembre ore 13,00 (antipasti, primo, secondo, dolci natalizi, calice di vino, acqua) € 30

- Sabato 26 dicembre ore 13,00 (antipasti, 2 primi, secondo, dolci natalizi, calice di vino, acqua) € 50

- Venerdì 1 dicembre ore 13,00 (antipasti, 2 primi, secondo, dolci natalizi, calice di vino, acqua) € 50



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al numero 3488791734 (i posti sono limitati per consentire l’adeguato distanziamento di sicurezza)