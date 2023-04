L'Avaro (di Moliere) con Eva Robin's al Teatro Abeliano

L’AVARO di Molière in scena al Teatro Abeliano

Arpagone ANDREA BUSCEMI

Frosina EVA ROBIN’S

Saetta LIVIA CASTELLANA

Valerio FRANCESCO TAMMACCO

Cleante PANTALEO ANNESE

Mariana MARTINA BENEDETTI

Elisa GABRIELLA CAPUTI



Musiche Originali NICCOLO’ BUSCEMI

uno spettacolo di Andrea Buscemi

Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli

Ruolo da sempre ambìto dagli attori di ogni latitudine, il vecchio Arpagone è uno dei personaggi più famosi del teatro di tutti i tempi. Per disegnare un personaggio divenuto di fatto leggendario, Molière non ha fatto altro che prendere il tema già trattato da Plauto nell’Aulularia, che è il racconto di un vizio, sviluppandolo attraverso il suo vertiginoso talento drammaturgico. La storia è arcinota: l’avaro è un maniacale risparmiatore, patologicamente attaccato al possesso fisico, quasi carnale, dell’oro, e si priva di tutto pur di accumulare danaro, per cui non si fa scrupoli a praticare anche l’usura. Costringe a vita grama sé stesso e la sua famiglia e chi vi ruota attorno, lesinando su tutto e concentrando la propria attenzione e il proprio sentimento solo sui denari nascosti in giardino. Nonostante la sua maniacale taccagneria, i buchi indecorosi nelle livree dei servi, i cavalli che rischiano di morire di fame, nonchè l’età avanzata, ha pure velleità matrimoniali e mette gli occhi su una giovane vicina di casa, già amata dal figlio. La circostanza sarà il pretesto per Molière per narrare una storia esilarante e profondamente significativa, nella quale costringerà il vecchio taccagno a sacrificare l’intera sua tranquillità al fallace mito della ricchezza, attraverso l’interazione con altri memorabili personaggi tutti dipinti con la proverbiale genialità che gli è stata riconosciuta nei secoli e a tutte le latitudini.



Sabato 22 aprile h. 21:00

Domenica 23 aprile h. 18:00

Teatro Abeliano, Bari



Biglietti direttamente al Botteghino e ??????:

