L’equilibrista, musiche di Balducci, Savino, Partipilo, Swallow

Venerdì 19 agosto 2022 alle ore 21.00 la corte all’aperto di Palazzo Pesce si mette all’ascolto di “L’equilibrista e altri racconti” insieme al sax alto di Gaetano Partipilo, alla chitarra elettrica di Fabrizio Savino e al basso elettrico di Pierluigi Balducci.



Un concerto jazz in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, in bilico fra note, scrittura e improvvisazione: le musiche di Pierluigi Balducci, Fabrizio Savino, Gaetano Partipilo e Steve Swallow vivranno del nuovo suono e dell’energia ritrovata da Balducci, bassista, chitarrista e compositore pugliese, a quasi quattro anni di distanza dalla tournée con il suo precedente quartetto.



Un equilibrio ridisegnato anche dalla statura artistica di Gaetano Partipilo, il gigante del sax alto, e dalla sensibilità squisita di Fabrizio Savino, il chitarrista delle emozioni, che affiancano nella magica corte di pietre bianche e giardino tropicale Pierluigi Balducci, “leader di quelli che non invadono mai: la sua musica è suonata in modo corale, seppur la sua prosodia si ascolta con chiarezza, per il suono pastoso e il groove sempre in vista” per dirla con Ayroldi di «Musica Jazz», che sceglie la via dell’inatteso, dell’inaudito, del sorprendente come sostanza del fare jazz.



Certo, è facile cadere dal filo, ma il rischio stesso è essenziale nel gioco dell’improvvisazione. E dell’equilibrio.