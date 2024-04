Domenica 28 ore 18.30 appuntamento con “L’eremita e gli alberi, trekking alla scoperta di Port’Alga”. Partendo da Largo Ardito arriveremo alla scogliera di port’Alga seguendo il profilo di costa della città di Polignano. Un percorso che dalla città arriva al mare più intimo della città adriatica passando dalle opere d’arte contemporanea della collezione del museo Pino Pascali fino alla famosa biblioteca gozzo.

___________________________________

Costo: 15 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: largo Ardito, balconata in asse con via Giuliani

termine visita Piazzale Marco Polo

Ingresso consigliato Polignano Sud, parcheggio consigliato area Via Calò – Piazza La Selva.



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando un cognome e il numero di partecipanti