In piazza Libertà “Appuntamento con la salute. Donazione e prevenzione - Vinci due volte”

“Appuntamento con la salute, donazione e prevenzione - Vinci due volte”, l’iniziativa promossa da AVIS Comunale Bari, Brigata “Pinerolo” e LILT Associazione metropolitana di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari, nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 maggio.

L’iniziativa, in programma in piazza Libertà, intende promuovere la cultura della donazione e l’importanza di stili di vita sani, responsabili e solidali: la logistica della due giorni sarà a cura della brigata Pinerolo, mentre la LILT metterà a disposizione i propri medici per effettuare visite specialistiche.

Mercoledì 24 maggio piazza Libertà si trasformerà in un villaggio attrezzato per ospitare diverse attività, che prenderanno il via alle ore 17 con un intervento musicale della Fanfara della Brigata Pinerolo e degli studenti dell’I.C. Tattoli- De Gasperi di Corato. A seguire, gli interessati potranno partecipare gratuitamente a un corso di primo soccorso pediatrico e sicurezza in auto tenuto dall’operatrice sanitaria Giovanna Greco e sponsorizzato dalla Cybex, azienda di passeggini. Per facilitare la partecipazione degli adulti, due educatrici qualificate della scuola dell’infanzia Heidi coinvolgeranno i bambini in piccole attività ludico-ricreative.

Giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 8.30, prenderanno il via le donazioni di sangue e, contemporaneamente, chi vorrà potrà sottoporsi a visite dermatologiche e nefrologiche con specialisti affiliati alla LILT.