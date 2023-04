L’interplay tra due chitarre, primo incontro musicale in quarant’anni di amicizia

Sabato 20 maggio 2023 alle ore 21.00, in esclusiva per Palazzo Pesce, “L’interplay tra due chitarre” insieme alle chitarre di Guido Di Leone e Nando Di Modugno, primo incontro musicale in quarant’anni di amicizia



Guido Di Leone & Nando Di Modugno, per la prima volta incrociano le loro chitarre. Anni di amicizia e di stima reciproca, finalmente sfociata in un’unica idea musicale.

Entrambi, educati dai rispettivi genitori Nino Di Leone e Pino Di Modugno all’ascolto e al culto delle musiche d’arte di sofisticata concezione , vengono altresì iniziati alla professione del musicista d’intrattenimento. Piano bar, feste, night club, sono la comune palestra di Guido e Nando, che però non distraggono i due giovani dall’approfondimento del Jazz, della teoria e tecnica strumentale e della musica classica, per Nando poi diventata di importanza primaria. Nel frattempo Guido fonde lo stile jazzistico a quello della chitarra classica deviando sulla musica brasiliana.



Ed ecco, finalmente l’incontro ufficiale sul palco del Palazzo Pesce, all’insegna dell’arrangiamento e dell’improvvisazione jazz, fra standards e originals, musica senza barriere quale risultante delle molteplici esperienze passate.