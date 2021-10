Al Conservatorio di Bari il terzo appuntamento “L’ombra illuminata. Donne nella musica”

Prosegue con il terzo appuntamento la settima edizione del festival concertistico “L’ombra illuminata. Donne nella musica”, espressione del progetto istituzionale del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari dedicato alla creazione musicale femminile, ideato e curato dalle docenti Angela Annese e Orietta Caianiello.



Il progetto di ricerca artistica è focalizzato sull’importante e misconosciuta opera di compositrici che hanno attivamente operato nei contesti sociali di appartenenza ma non hanno trovato lo spazio che meritano nella memoria collettiva.

Teso a coinvolgere studenti e docenti in percorsi di ricerca e di pratica musicale attraverso seminari, concerti e approfondimenti di studio, il progetto è nel tempo riuscito a innervare le diverse espressioni della vita del Conservatorio (esami, saggi di classe, esecuzioni musicali, pubblicazioni) radicando la consapevolezza della presenza femminile nelle varie attività musicali e, già accolto tra le iniziative dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, è stato recentemente riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca “progetto di interesse nazionale”.



Nuovi brani si aggiungeranno a quelli di oltre sessanta compositrici di varie epoche e collocazioni geografiche presentati nelle precedenti edizioni, nel terzo appuntamento del festival, mercoledì 20 ottobre alle ore 20, in un concerto cameristico nel quale saranno impegnati docenti e studenti del “Piccinni”.



In programma musiche di Elsa Barraine, Marion Bauer, Clémence de Grandval, Jennifer Higdon, Maria Malibran, Augusta Read Thomas, Germaine Tailleferre, eseguite da Donatella De Luca (soprano), Ester Di Cosmo (flauto), Antonio Carbonara (clarinetto), Paolo Debenedetto (sax soprano), Valter Nicodemi (sax contralto), Antonello Ustino ( sax tenore), Roberto Micarelli (sax baritono), Paride Losacco, Francesco Riccardi (violino), Angela Annese, Annastella Caragiulo, Nicola Montrone, Sara Moro, Michele Renna, Roberta Ubaldo (pianoforte).



Apertura porte a partire dalle ore 19.15 per consentire le procedure anti–Covid.

