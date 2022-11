“L’ombra illuminata. Donne nella musica” al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari

Tornato al pubblico nella sua ottava edizione, il festival “ L’ombra illuminata. Donne nella musica”, espressione del progetto istituzionale del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari dedicato alla creazione musicale femminile, ideato dalle docentiAngela Annese e Orietta Caianiello, presenta il suo terzo appuntamento il giorno venerdi 25 novembre 2022, alle ore 16,30: una conversazione/conferenza dal titolo “Comporre per Leopardi: un percorso contemporaneo”. Incontro con la compositrice Paola Ciarlantini, in conversazione con Angela Annese e Orietta Caianiello.



La nota compositrice recanatese, autrice di testi letterari e poetici oltre che di brani musicali e saggi musicologici, ha da tempo dedicato studi all’opera del Poeta; seguendo un intimo percorso di ricerca sul dialogo tra Poesia e Musica, esteso nel corso degli anni anche ad altri autori, è approdata ad una personale sintesi estetica, di cui sono sfaccettata espressione i lavori che compongono la sua ultima e recente produzione, “Omaggio a Giacomo Leopardi nel Bicentenario dell’Infinito”. Come fa lo sguardo contemporaneo a utilizzare i propri strumenti tecnici e formali per entrare in contatto con la sfera emotiva della poesia? E come può prodursi un connubio fecondo tra la narratività della letteratura e la qualità tipicamente asemantica della musica? Queste alcune delle domande sulle quali la conversazione con la compositrice e studiosa cercherà di gettar luce.



Il progetto di ricerca artistica de “L’OMBRA ILLUMINATA” è focalizzato sull’importante e misconosciuta opera di compositrici che hanno attivamente operato nei contesti sociali di appartenenza ma non hanno trovato lo spazio che meritano nella memoria collettiva.



Teso a coinvolgere studenti e docenti in percorsi di ricerca e di pratica musicale attraverso seminari, concerti e approfondimenti di studio, il progetto è nel tempo riuscito a innervare le diverse espressioni della vita del Conservatorio (esami, saggi di classe, esecuzioni musicali, pubblicazioni) radicando la consapevolezza della presenza femminile nelle varie attività musicali e, già accolto tra le iniziative dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, è stato recentemente riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca “progetto di interesse nazionale”.