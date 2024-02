'L'ombra illuminata. Donne nella musica' nell'Auditorium Nino Rota di Bari

Con una serie di tre appuntamenti previsti per i prossimi venerdì 1, 15 e 22 marzo si conclude la nona edizione del progetto di ricerca artistica "L'ombra illuminata. Donne nella musica" dedicato al contributo femminile alla creazione e alle attività musicali, a cura di Angela Annese e Orietta Caianiello.

Il breve ciclo si apre venerdì 1° marzo alle ore 17.30 nella Saletta dell'Auditorium "Nino Rota"con un incontro dedicato a Maria Rota, soprano da camera di squisita fattura, interprete prediletta dai più importanti compositori del primo Novecento non solo italiano, oggi nota al più in quanto cugina e prima dedicataria del celeberrimo Nino.



La figura e la vicenda artistica della cantante verranno delineate da Angela Annese e Nicola Scardicchio sulla base di una cospicua documentazione del tutto inedita, in gran parte resa recentemente disponibile da discendenti della musicista.



renderanno infine un omaggio musicale gli studenti, soprano, e, pianoforte, che eseguiranno liriche per voce e pianoforte a lei dedicate da