L'Orto Botanico apre a Pasquetta con l’Apulian electronic monday

Lunedì 10 aprile, presso il Giardino dei Templi - Orto Botanico (via Giovanni Amendola 247, Bari) prenderà vita l’Apulian Electric Monday a partire dalle 13am fino a mezzanotte. L’evento patrocinato dal Comune di Bari e dell’ente Città Metropolitana di Bari, porta nella cornice naturale dell’Orto Botanico i migliori artisti di musica elettronica del panorama italiano ed europeo. Sono più di trenta gli artisti che saliranno sui tre stage realizzare per appagare tutti gli amanti della musica elettronica nei suoi diversi generi, per una pasquetta immersa nel verde a pochi chilometri dalla città.



Tra i nomi più interessanti della line up c’è sicuramente Tama Sumo, dj berlinese con più di trent’anni di carriera che rappresenta l’apice della cultura del club nella capitale tedesca. C’è anche il nuovo nome della scena italiana, la romana Matisa che - anche grazie alla fusione tra musica e moda - in pochissimo tempo si è guadagnata il suo posto come resident al Cocoricò di Riccione prima di esplodere in tutta Europa. Spazio anche ai musicisti locali, come l’eclettica emergente Nina Enne originaria di Gioia del Colle ma cresciuta artisticamente a Roma, e maestri di lungo corso della consolle come il barese Tomy P e il leccese Luciano Esse.



Sarà una giornata di eccellente musica ma anche di ottimo cibo con l’offerta gastronomica locale a disposizione per tutta la giornata e una selezione di abbigliamento e accessori vintage o artigianali per coronare questa giornata di musica, amore e natura.