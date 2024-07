Concerto presso l’incantevole spiaggetta Provolina per il Bari Jazz Festival 2024

Nell’ambito dell’ “Avviso L2 Due Bari 2024” – Bari Jazz Festival 2024 il 13 luglio si esibiranno 3 gruppi del nostro territorio tra cui Michele Vurchio, uno dei più grandi virtuosi percussionisti che abbiamo in Italia, Vurchio Michele batteria Milella Alex chitarra Maurogiovanni Vincenzo C. Basso Ilaria Quartett, Di Cugno Ilaria Vocalist e tastiera Giannotti Luca Chitarra Di Ceglie Valerio C. Basso Campanale Marco Batteria e Bob Cillo con il suo gruppo rock-blues Mafia Trunk, Cillo Bob Chitarra e vocalist D’Alessio Vincenzo Batteria Leonardi Maurizio Basso Lionetti Cosimo Harmonica voce presso l’incantevole spiaggetta Provolina, vicino l’omonimo ristorante nel quartiere di San Cataldo.