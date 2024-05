"La 17esima replica" di Oma officina metropolitana delle arti

Giovedi 30 maggio alle 20:30 presso AncheCinema a Bari, per la Rassegna teatrale “Primavera a Teatro” organizzata da Puglia Cultura e Territorio Impresa Sociale, la commedia "La 17esima replica", adattamento dal testo originale "Sei personaggi in cerca d'attore" di Emilia Miscio, messa in scena da OMA Officina Metropolitana delle Arti.



TRAMA

La compagnia “Roma”, dopo aver collezionato successi in tutta Italia con lo spettacolo “Un sorso di Chardonnay”, si appresta a debuttare finalmente anche a Bari. Poco prima dell’inizio dello spettacolo, però, accade qualcosa di imprevedibile ed inaspettato che porterà alla luce la vera natura degli attori protagonisti. Qualcuno nasconde un segreto inconfessabile…





L'ingresso allo spettacolo ha un costo di € 10,00 (comprese commissioni della piattaforma ticket) e il ricavato dalla vendita dei biglietti sara? interamente devoluto in beneficenza.



Biglietti QUI

https://oooh.events/evento/la17esima-replica-biglietti/



INGRESSO GRATUITO per persone con disabilità e un solo accompagnatore.





I BIGLIETTI SONO IN VENDITA ESCLUSIVAMENTE ONLINE e in loco non sara? assolutamente possibile acquistarli. Si accede allo spettacolo esibendo il biglietto (cartaceo o digitale) all'entrata.



Per info, contattaci chiamando o inviando messaggio tramite whatsapp al numero 3881409423