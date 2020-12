"La Anno che verrà", spettacolo in streaming per festeggiare l’arrivo del 202 con Michele Dalai e la Rimbamband

Un’ora o poco più di spettacolo e di condivisione per salutare l’anno appena trascorso ma, soprattutto, per festeggiare l’arrivo del 2021, con il suo carico di buoni propositi, obiettivi, desideri. Il tutto, accompagnati dalla musica e dalla simpatia della Rimbamband e con la partecipazione speciale di Michele Dalai, conduttore di programmi televisivi per la Rai, speaker radiofonico e autore del podcast prodotto da Il Sole 24 Ore dal titolo “Se me lo dicevi prima”.

“La Anno che verrà”, l’evento che, come suggerisce l’inconfondibile articolo “La” è promosso e organizzato da La Content, si svolgerà in diretta streaming su Facebook, YouTube e Twitch, mercoledì 30 dicembre a partire dalle ore 19. Lontana, per una volta, da qualsiasi finalità formativa, l’iniziativa rappresenta una vera e propria festa di fine anno virtuale, un puro momento di condivisione e di intrattenimento, tra divertimento, musica e parole.

E proprio sulle parole, quelle scritte e quelle lette, si concentrerà la prima parte della diretta, in cui il conduttore Michele Dalai leggerà e interpreterà le lettere che il pubblico ha già inviato e potrà ancora inviare all’indirizzo email info@lacontentacademy.it . Senza limiti di spazio e di battute, chiunque potrà condividere il proprio pensiero per la fine di questo strano anno e per l’inizio del prossimo: dalle frasi, alle cartoline alle lettere, tutto vale per chi vorrà esprimere propositi, sogni, paure e desideri, che saranno riproposti e interpretati da un vero professionista della narrazione. Le stesse lettere saranno, inoltre, protagoniste di un podcast che sarà realizzato nei giorni successivi.

E poi spazio alla musica e al genio comico della band pugliese Rimbamband, che, in attesa di poter tornare a calcare i palchi dei teatri italiani, proporrà uno spettacolo virtuale inedito preparato ad hoc per l’evento e cucito sul mondo de La Content e sulla magia dello storytelling.