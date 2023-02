Domenica 26 ore 10.30 appuntamento con un nuovo ITINERARIO ” La Bari Nuova: il quartiere Picone”. Il quartiere Picone nasce a ridosso dell’extramurale per dare una risposta, in termini di spazio, alla crescente attività industriale ed edilizia della città di Bari. Il nome del quartiere deriva dall’antica Lama Picone che ancora correva a ridosso di viale O. Flacco nei primi anni 50′ e che attraversa l’intero parallelepipedo del quartiere, in queste zone rimangono ancora oggi “tracce” dell’antico fiume, ma anche emergenze di grande rilievo come il Policlinico, il casino Caleno, la centrale del Latte, il complesso “Ciano”e il villaggio del Fanciullo. Vi racconteremo di storie di un passato recente, ma spesso dimenticato.

Costo: 10 euro (GRATUITO PER I MINORI)

Punto d’incontro: Piazza G. Cesare c/o ingresso monumentale Policlinico



Prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al 3403394708 indicando il numero di partecipanti e un cognome