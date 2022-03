'La bella Lavanderina' in scena alla Casa di Pulcinella

Prezzo non disponibile

Sabato 5 e domenica 6 marzo ore 18.00 Storie colorate fra bolle di sapone per i piccoli spettatori al Teatro Casa di Pulcinella con il nuovo spettacolo de La Contrada di Trieste

LA BELLA LAVANDERINA

dai 2 ai 7 anni

Ideata e portata in scena da Daniela Gattorno.

Sono sette i colori che caratterizzano i protagonisti delle storie che pian piano troveranno posto sulla corda del bucato per asciugarsi, diventando un allegro carosello variopinto. Un vero e proprio arcobaleno che si rincorrerà tra mille bolle di sapone.

E’ l’antica canzoncina che tutti conoscono a fare da sottofondo alla storia di Serafina, una lavandaia maldestra e un po’ pasticciona ma innamoratissima del suo lavoro che considera un vero e proprio tesoro. Tra grandi tinozze di acqua saponata, Serafina immerge il suo bucato, ma ad ogni indumento si lega una storia, una filastrocca o una canzone.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

infotel.080 534 4660

Teatro Casa di Pulcinella

Arena della Vittoria 4/a BARI

tel 080.5344660 fax 080.5340686

www.casadipulcinella.it