'La bottega dei giocattoli', una storia delicatissima per piccoli e famiglie in scena alla Casa di Pulcinella

«La bottega dei giocattoli», una storia delicatissima per piccoli e famiglie riempirà di magia la Casa di Pulcinella di Bari giovedì 6 gennaio alle ore 18.00.

Il grande libro delle fiabe si apre e le sue pagine si schiudono alla meraviglia del racconto, un racconto di giocattoli provvisti di voce e anima, di notti incantate in cui ad un giovane commesso è permesso di varcare le soglie dell’impossibile e farsi paladino di un universo minacciato da un oscuro padrone senza volto.

Dopo la pausa natalizia il teatro riapre nel nuovo anno giovedì 6 gennaio con lo spettacolo del Crest LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI in scena giovedì 6 gennaio alle ore 18.00:

testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco

con Delia De Marco, Giuseppe Marzio, Sara Pagliaro

voci registrate Anna Ferruzzo e Giovanni Guarino

scene costumi e disegno luci Maria Pascale

musiche originali Mirko Lodedo

tecnico di scena Walter Mirabile

un particolare ringraziamento a Chiara Calò

Storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti.

La nostra storia accade in una bottega di giocattoli, e le botteghe di giocattoli non sono forse delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe di giocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una bambola più bella e c’è la bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili.

Lo spettacolo prende corpo anche dalle musiche originali di Mirko Lodedo, vero tappeto sonoro di azioni, danza e racconto che danno vita ai giocattoli. O sono i giocattoli a dar vita agli attori?

Lo scoprirete solo visitando la nostra bottega…

età consigliata: dai 3 anni | tecnica: teatro d’attore e danza | durata: 55 minuti

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito vivaticket e presso i rivenditori autorizzati vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 la domenica dalle 9.30 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

infotel.080 534 4660