La lunga Befana alla Casa di Pulcinella con la nuova produzione del Granteatrino

6-7-8 GENNAIO ore 18.00

Teatro Casa di Pulcinella

In scena la nuova produzione del Granteatrino

La Capra Ballerina

spettacolo con attori e pupazzi

con Anna Chiara Castellano Visaggi, Luca Mastrolitti, Chiara Bitetti

scene Anna Chiara Castellano Visaggi

burattini, pupazzi e oggetti di scena Lucrezia Tritone

regia Paolo Comentale

età consigliata 4 -7 anni

La Capra ballerina è una tipica fiaba della tradizione regionale italiana dedicata al mondo infantile con uno schema narrativo arricchito da infinite varianti e colpi di scena.

Nella fiaba si narra la storia di una vecchina che, dimenticando la porta di casa aperta, ha una brutta sorpresa al suo ritorno: una grossa capra è entrata in casa e ha chiuso la porta.

Alcuni animali della campagna, un bue, un asino, un vitello, giunti in aiuto della vecchietta non riescono ad aprire la porta. Che fare? Quando tutto sembra oramai perduto ecco che due topini furbi e coraggiosi, riescono a risolvere la situazione in modo chiaro e gioioso.

La morale è semplice: per combattere la prepotenza non bisogna mostrarsi intimoriti, la forza non serve a nulla contro l’intelligenza.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5 persone. Possibilità di abbonamento

Infotel.080 534 4660