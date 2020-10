A Bari, sotto il porticato del Teatro Piccinni in scena "La caravan electrique", performance di danza urbana e installazione d’arte figurativa

Prende il via il 16 ottobre a Bari la prima edizione di Dab Festival 2020, il primo festival di danza contemporanea della Città di Bari dal titolo Siamo in ballo e balliamo. Prima programmazione del Comune di Bari con il Teatro Pubblico Pugliese al chiuso dopo il lockdown, con una politica di grande contenimento dei prezzi a favore delle fasce più giovani e del pubblico fidelizzato alla stagione

Dab Festival sarà ospitato fino a domenica 25 ottobre al Teatro Kismet OperA e al Nuovo Teatro Abeliano, in collaborazione con BIG ff - Bari International Gender Festival. Dieci giorni, undici coreografie, un'edizione che recupera alcuni dei titoli sospesi dall'emergenza sanitaria (DAB si sarebbe dovuto tenere in aprile) e che proporrà coreografie che porteranno del Lockdown in qualche modo il segno.

Si comincia con un evento speciale e gratuito venerdì 16 ottobre alle 11.30 sotto il porticato del Teatro Piccinni di Bari con la performance di danza urbana e installazione d’arte figurativa site specific La caravan electrique - di Ezio Schiavulli.

Ass. RI.E.S.CO. – RIcerca E Sviluppo COreografico

LA CARAVAN ELECTRIQUE – performance di danza urbana e installazione d’arte figurativa

con Chloé Apfel e Gabriele Montaruli

Ideazione e coreografie di EZIO SCHIAVULLI

LA CARAVAN ÉLECTRIQUE nasce per consentire all’Arte e alla Cultura di continuare la loro opera di accrescimento e promozione del bello superando i limiti imposti dalle attuali restrizioni per il contenimento del Covid-19 e per compiere un’operazione completamente a titolo gratuito per il pubblico, in grado di offrire al tempo stesso la fruizione di una creazione di danza contemporanea a cura di professionisti dedicato al pubblico di tutte le età.

Il progetto è caratterizzato da un Caravan simbolico che viene fotografato in tutte le maggiori piazze delle più grandi capitali mondiali. Le stesse foto e lo stesso Caravan saranno presenti nel luogo della performance. Il progetto nasce per realizzare un tour che, di piazza in piazza porti curiosità intorno alla creazione coreografica. La danza e il suo potenziale aggregativo, per creare in luoghi insoliti, all’aperto e liberamente fruibili dal pubblico di tutte le età un ideale “teatro di strada”, uno spazio per la creatività e l’arte che prende vita nel momento in cui arriva nelle piazze prescelte, il concetto, gli artisti e la loro energia. Lo spazio dell’arte e per l’arte prende forma dunque nel momento stesso in cui gli Artisti e la carovana della macchina scenica arriva in un luogo, così esprimendo metaforicamente l’idea che l’arte esiste quando, dove e perché ci sono gli Artisti ed un Pubblico che li accoglie.



PROMOZIONE DEL PUBBLICO

(Abbonamento Full e Biglietti Ridottissimi DANCE STUDENT e DANCE FRIEND: per danzatori e coreografi non ospitati dal Festival, studenti Liceo Coreutico e UniBa, allievi e docenti Scuole di danza, Associati BIG Festival e Equilibrio Dinamico Ensemble, ridotti per convenzionati, abbonati Stagione 2019/20 Piccinni e DAB Piccinni, abbonati Camerata Musicale Barese, studenti Adisu.

UNIVERSITÀ

Confermato il percorso di studi con l’Università di Bari- Dipartimento Lettere Lingue Arti. Italianistica e Culture Comparate -Corso di Laurea Triennale in Lettere e Corso di Laura Magistrale in Scienze dello Spettacolo: formazione del giovane pubblico teatrale per gli studenti universitari. Un progetto che unisce lo studio delle arti performative alla visione e messa in scena in teatro. Per il I semestre viene proposta una sezione dedicata all’arte della DANZA. Tre coreografi dialogheranno con gli studenti sui temi della ricerca, dei codici e del rapporto col pubblico. L’attività fa parte di DAB Festival 2020 - I Edizione; il Festival di danza contemporanea della Città di Bari" che si svolgerà dal 16 al 25 ottobre 2020 nei Teatri Abeliano e Kismet (vedi calendario in allegato). Il primo appuntamento è giovedì 15 ottobre ore 11.30. Gli incontri si svolgeranno su Piattaforma Microsoft Teams dell'Università degli Studi di Bari. Gli studenti potranno iscriversi presso la segreteria di Dipartimento inviando una mail a maria.altieri@uniba.it. La partecipazione darà diritto al riconoscimento di crediti formativi).

Costo dei biglietti DAB Festival al Teatro Kismet e Abeliano

INTERO RIDOTTO Posto unico Kismet / Abeliano € 12,00

€ 8,00** Ridottissimo Dance Student e Dance Friend

Per Coreutico, UniBa, Scuole di danza, Associati BIG Festival e Equilibrio Dinamico Ensemble € 6,00***

ABBONAMENTI DAB Festival 2020

DAB Festival Abb. Full (6 Ingressi) - SOLO per Dance Student e Dance Friend

Per Coreutico, UniBa, Scuole di danza, Associati BIG Festival e Equilibrio Dinamico Ensemble€ 30,00*** DAB Festival CARD

(4 ingressi a scelta) € 28,00

** Ridotti per convenzionati, abbonati Stagione 2019/20 Piccinni e DAB Piccinni, abbonati Camerata Musicale Barese, gruppi di almeno 10 persone

* Abbonamento Full e Biglietti Ridottissimi DANCE STUDENT e DANCE FRIEND: per Danzatori e Coreografi non ospitati dal Festival, studenti Liceo Coreutico e UniBa, allievi e docenti Scuole di danza, Associati BIG Festival e Equilibrio Dinamico Ensemble

***L’evento “LA CARAVAN ELECTRIQUE” del 16 ottobre è a ingresso GRATUITO.

Agevolazioni ADISU

Gli studenti beneficiari Adisu (risultati idonei) possono accedere agli spettacoli programmati nei teatri del Circuito del Teatro Pubblico Pugliese al prezzo ridottissimo di 5 euro comprando il biglietto on line su www.vivaticket.it. L’acquisto deve essere effettuato inserendo il codice sconto corrispondente al numero di matricola adisu dello studente. L’agevolazione è valida per un totale di 4 biglietti corrispondenti a 4 spettacoli.

Il TPP è accreditato a 18app e Carta del Docente per consentire l’acquisto di abbonamenti e biglietti rispettivamente ai giovani 18enni e ai docenti titolari del bonus.

Vendita dei Biglietti

A partire dall’1 ottobre si accettano prenotazioni telefoniche e via mail ai seguenti contatti:

Vincenzo Losito - 389.2389142

promozione@ teatropubblicopugliese.it

Sempre dall’1 ottobre sarà possibile acquistare online su www.vivaticket.com i biglietti per gli spettacoli di DAB FESTIVAL. La sera di spettacolo sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Kismet o Teatro Abeliano, a partire dalle 19.30

Per informazioni:

Teatro Pubblico Pugliese / 080.5580195

www.teatropubblicopugliese.it

promozione@ teatropubblicopugliese.it